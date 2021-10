Pusher tempestato dalle chiamate dei clienti davanti ai poliziotti che lo avevano già pizzicato

Il 33enne ha ricevuto innumerevoli telefonate davanti agli agenti e ha cercato goffamente di rifiutare le forniture richieste. È uno dei tre spacciatori pizzicati ieri dagli uomini della Questura

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato, in tre distinte operazioni, un gambiano di 20 anni, un senegalese di 33 anni ed un cittadino dell’Ecuador di 22 anni tutti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo intervento gli agenti del Commissariato San Fruttuoso, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droghe, hanno visto, in piazza Raggi alle 15.30, il 20enne gambiano cedere ad un genovese una dose di hashish (5gr) in cambio di una banconota.

Gli agenti li hanno così bloccati denunciando il giovane per spaccio per poi sanzionare il genovese come assuntore di stupefacente.

Nel secondo intervento gli agenti del Commissariato Cornigliano, durante il regolare servizio di controllo del territorio, hanno visto un 33enne senegalese lanciare a terra un involucro contenente circa 3 gr di cocaina.

Durante il viaggio verso la Questura al 33enne sono arrivate poi infinite telefonate da probabili acquirenti che ha, goffamente, cercato di rifiutare.

Nella terza operazione il cittadino dell’Ecuador di 22 anni, pluripregiudicato, a seguito di un normale controllo da parte di una volante dell’UPG, è stato trovato a spasso in via Gaspare Buffa alle ore 03.40 in possesso di circa 10 gr di hashish e la somma di euro 25 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...