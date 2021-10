Nasce BAM, prima rete d’impresa ligure nel settore di informazione e comunicazione

Claudio Burlando, Antonello Amato e Paolo Macrì hanno permesso l’integrazione sinergica di tre aziende genovesi, Curiositas, A&A Communication e GGallery, ciascuna portatrice di eccellenze in settori specialistici della comunicazione, marketing e formazione, che hanno deciso di unire le proprie forze e esperienze per offrire un servizio unico sul mercato

È nata BAM, prima rete d’imprese in Liguria – e tra le prime del sistema Confindustria a livello nazionale – costituita tra aziende di servizi dell’informazione e della comunicazione. L’iniziativa imprenditoriale è stata presentata questa mattina, presso la sede di Confindustria Genova, alla presenza del presidente dell’Associazione Umberto Risso e del sindaco Marco Bucci.

“Storicamente nuovi”, tre realtà che, complessivamente, vantano 110 anni di esperienza, “praticamente un’azienda storica”. Azienda storica che offre nuovi scenari in quanto rete d’impresa nata oggi. Una realtà che ambisce a diventare nel breve periodo uno dei principali punti di riferimento per le Imprese del Nord Italia in materia di comunicazione.

Ecco i numeri: 38 dipendenti, più di 30 collaboratori attivati in base alle profondità progettuali, un fatturato complessivo di 2,9 milioni di euro, 2 sedi operative: Genova, Milano, 330 clienti di cui 75% imprese, 18% enti pubblici, 7% associazioni di categoria.

“Unicamente per tutti”, questa nuova rete di imprese, è in grado di affiancare e supportare le Imprese di ogni ordine e grado, gli Enti pubblici e le Associazioni di Categoria in tutte le loro attività di comunicazione e marketing. I nostri clienti potranno beneficiare così di un unico interlocutore a cui rivolgersi per ogni aspetto di comunicazione, anche quelli considerati spesso di nicchia o residuali quali CSR, comunicazione di crisi, digital strategy, beneficiando di economie di scala e di scopo uniche.

“Semplicemente complessi”, professionisti specializzati nel creare codici di comunicazione innovativi, ricchi di quella che definiamo “semplicità sorprendente”.Un team di professionisti che ha maturato una comprovata esperienza sul campo e agisce con il consueto “buon senso ligure”: strategie sempre correlate all’organizzazione aziendale e un’attenzione puntigliosa al pricing per ricercare sempre il miglior rapporto qualità/prezzo. BAM è un nuovo codice di comunicazione, tre segni che rappresentano molteplici significati: entusiasmo, esplorazione, curiosità, emozione. Tre realtà codificate in tre segni che compongono un nuovo linguaggio di comunicazione. Tre professionalità che utilizzate come il punto-linea del codice Morse, creano un alfabeto di potenzialità con cui creare nuove narrazioni.

