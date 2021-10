Via Bobbio: agganciata da un tir, rimane sotto il camion e viene salvata dai Vvf

Tragedia sfiorata questa mattina a Marassi dove una ragazza che viaggiava a bordo del suo scooter è stata agganciata da un autocarro di grandi dimensioni

Quasi un miracolo quello accaduto stamattina alle 10 alla giovane che, nonostante il pericoloso incidente, è stata tirata fuori viva dai Vigili del fuoco che l’hanno soccorsa. Quando il Tir ha agganciato il mezzo della giovane, trascinandola in mezzo alle ruote, si è temuto il peggio. Invece, nonostante fosse rimasta incastrata, le sue ferite non sono state giudicate di estrema gravità. Soccorsa dal 118, è stata infatti trasportata al San Martino in codice giallo e in comprensibile stato di shock. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

