“Sestri come Montmatre”, dopo lo stop Covid torna la tradizionale manifestazione

Oltre 70 espositori saranno presenti i giorni 8-9 ottobre dalle ore 8:30 alle 19:30

Sestri come Montmartre arriva alla sua 23° Edizione dopo 1 anno di stop forzato causa Covid. Quest’anno si riparte rispettando il distanziamento opportuno tra artisti ed osservando tutte le misure anti contagio, con grande partecipazione da tutta Italia.



Non mancheranno i laboratori per bambini in Piazza dei Micone i giorni 8 e 9 ottobre e la Sezione Alpini di Sestri Ponente in piazza Albertina che il giorno 9 Ottobre dalle ore 16 distribuirà vin brulè e frisceu.

Sestri Ponente tornerà ancora una volta una Mostra Artistica a cielo aperto.

