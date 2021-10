Frontale tra due vetture in via Perlasca. In codice rosso il guidatore di un’auto rubata

Il ventiseienne, dopo lo scontro, è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino. Le sue condizioni sono gravi. In ospedale anche il conducente dell’altra vettura

Scontro frontale tra due auto in via Perlasca (direzione monte), all’altezza del Ponte, a Rivarolo. È successo questa mattina poco prima delle 11. I soccorsi hanno immediatamente trasferito il guidatore di una delle due auto, un ventiseienne italiano, al San Martino in codice rosso, il più grave. Il guidatore dell’altra auto, un 75enne, è stato trasportato in ambulanza al Villa Scassi in codice giallo.

Dalle 12.10 per permettere al nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale di procedere ai rilievi è stata chiusa via Perlasca tra il Passo Torbella e la rampa del Ponte Polcevera. Pattuglie dell’Unità Operativa Valpolcevera (5º distretto) stanno effettuando le deviazioni. Inevitabili i rallentamenti alla viabilità.

