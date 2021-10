Genova rilancia e si propone come meta turistica anche in autunno

L’obiettivo del Comune è quello di « acceso i riflettori sulla città, continuiamo a promuovere la destinazione, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di mantenere il trend assai positivo di presenze turistiche della stagione estiva» dice l’assessore Gaggero

Un ottobre da protagonista per la nostra città, grazie a una serie di azioni mirate di promozione turistica e marketing territoriale. «Dopo la partecipazione a Discover Italy, il Salone Nautico e il G20 delle infrastrutture, che hanno acceso i riflettori sulla città, continuiamo a promuovere la destinazione, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di mantenere il trend assai positivo di presenze turistiche della stagione estiva» ha spiegato l’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Laura Gaggero.

In particolare, lo scorso week end il Comune ha partecipato con uno stand alla fiera B2C Visitez l’Italie, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza: una manifestazione di grande successo, che ha contato circa 10mila visitatori.

A promuovere il nostro territorio è arrivata alcuni giorni fa l’influencer milanese Silvia Berri. Un incontro ‘superbo’ per raccontare, come portavoce del made in Italy, lo splendore di Genova.

Genova, città di mare si prepara a ospitare il Grand Finale di The Ocean Race nel 2023, con uno stand promozionale allestito, fino al 10 ottobre, al villaggio della Barcolana a Trieste dove si concluderà la più lunga regata non-stop del Mediterraneo, partita da Genova durante il Salone Nautico. Ben 1.130 miglia di navigazione, che segnano anche il primo tempo di percorrenza della circumnavigazione della penisola.

La campagna di promozione e marketing prevede anche la partecipazione alle principali fiere e workshop del settore, con stand promozionali e turistici.

Prossimo appuntamento domani, 6 ottobre, al Monaco Business nell’ambito di un accordo di partnership e collaborazione tra Camera di Commercio italiana a Nizza e Camera di Commercio monegasca, per sinergie con Comuni e aziende nel Principato. Nel fine settimana Genova parteciperà al Salone dell’Agroalimentare, a Finale Ligure.

Dal 13 al 15 ottobre, il Comune sarà invece presente al TTG Travel experience, il marketplace del turismo che si svolgerà a Rimini, dove è in corso una serie di incontri mirati al rafforzamento della promozione turistica della nostra città.

