Il paese della Valle Stura che oggi si è aggiudicato il record di pioggia caduta in un solo luogo nelle 24 ore (678,4 mm da mezzanotte), da stamattina è sotto scacco per frane e allagamenti. La statale del Turchino era chiusa a Gnocchetto da questa mattina. Ora a tutti i problemi si aggiunge anche un albero caduto sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere l’albero.

