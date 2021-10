Meteo Limet: rovesci anche persistenti. Il peggio arriverà dal tardo pomeriggio

Situazione: La parte frontale del sistema perturbato si accinge ad interessare la nostra regione tra la serata di domani e martedì mattina, determinando una giornata di mal tempo, in particolare sul settore centrale della regione.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 4 ottobre 2021

Avvisi: Possibili precipitazioni intense, con accumuli importanti, in particolare sul settore centrale. Possibili allagamenti, frane. Forti venti e mare agitato. Prestare attenzione.

Cielo e Fenomeni: Al mattino rovesci anche intensi interesseranno il settore centrale, in particolare risulteranno persistenti a ridosso dei rilievi tra genovesato occidentale e savonese orientale. Altrove rovesci sparsi più intermittenti, con fasi asciutte in particolare su imperiese e spezzino. Dal tardo pomeriggio passaggio frontale a partire da ponente, con piogge localmente forti anche a sfondo temporalesco in traslazione tra la serata e la nottata verso levante. Possibili criticità come da avviso.

Venti: Tesi, localmente forti da sud-est. Ruotano a sud-ovest a partire da ponente verso sera con burrasca al largo.

Mari: Da molto mosso ad agitato. Mareggiate

Temperature: In lieve aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi.

Costa: min +16/20°C, max +17/23°C

Interno: min +10/16°C, max +13/19°C

