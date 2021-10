Allerta meteo, chiusa per precauzione la galleria Pizzo

Per tutta la durata dell’allerta idrogeologica per temporali e piogge diffuse arancione e rossa, la galleria Pizzo, tra Voltri e Arenzano, in direzione di Arenzano, sarà chiusa. Ecco le altre misure in vigore

Allerta per temporali e piogge diffuse GIALLA dalle 18,00 alle 21,59 di domenica 3 ottobre, ARANCIONE dalle 22,00 di domenica 3 ottobre alle 13,59 di lunedì 4 ottobre e ROSSA dalle 14.00 alle 23.59 di lunedì 4 ottobre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, messe in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Il Coc, poiché l’allerta idrogeologica per temporali e piogge arancione proseguirà in allerta rossa, per motivi prudenziali in relazione alla salvaguardia dell’incolumità pubblica, ha assunto i seguenti provvedimenti validi sino a cessata allerta rossa:

Le scuole sono chiuse (chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova)

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo

Chiusura preventiva dei seguenti sottopassi: piazza Montano -via Borgo Incrociati -piazza Porticciolo – piazzale Kennedy/viale Brigate Partigiane – piazza Massena

Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri, assicurata la ricezione servizi funebri

Chiusura di tutti gli impianti e i complessi sportivi, pubblici e privati

Sospensione di eventi e manifestazioni su suolo pubblico in tutta la città dalle ore 14,00

Chiusura di musei, biblioteche e centri civici comunali di tutta la città dalle ore 14,00

Chiusura delle aree verdi, parchi e giardini con varchi di accesso chiudibili e osservanza dei piani interni di emergenza per accessibilità alle strutture interne

Chiusura tutti mercati all’aperto

L’anagrafe di corso Torino è regolarmente aperta ma, dalle ore 14,00 in poi, riceve solo i cittadini con appuntamento già prenotato.

Sono state inoltre adottate misure che riguardano la mobilità:

In allerta arancione la metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria sarà attraverso la stazione ferroviaria.

In allerta rossa la metropolitana effettuerà servizio solo sulla tratta Brin – De Ferrari; la stazione di Brignole sarà chiusa per tutta la durata dell’allerta rossa. La biglietteria all’interno della stazione metro di Brignole sarà chiusa domani, lunedì 4 ottobre, dalle ore 12.30.

La Ferrovia Genova Casella sarà chiusa per l’intera giornata. Inoltre, la ferrovia resterà chiusa al servizio anche nelle 24 ore successive al termine dell’allerta rossa diramata o di eventuali proroghe alla stessa per consentire le necessarie verifiche tecniche alla linea. Contestualmente alle chiusure della ferrovia verrà istituito, compatibilmente con lo stato della viabilità stradale, il servizio bus sostitutivo con lo stesso orario del trenino; il bus sostitutivo partirà da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella.

chiusura degli ascensori del sottopasso ferroviario di Sestri Ponente (via Puccini)

chiusura dell’ascensore di Quezzi.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

È stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali.

Dall’inizio dell’allerta arancione, e fino a cessata allerta rossa, sono previste 26 pattuglie della Polizia Locale e 20 squadre dei Volontari di protezione civile (17 in allerta arancione) in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h.24 per tutta la durata dell’allerta.

Sono previste anche 4 pattuglie di Polizia Locale per il controllo del territorio cittadino.

Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

Dall’inizio dell’allerta arancione e fino alla conclusione dell’allerta rossa sarà chiusa la galleria Pizzo in direzione Arenzano.

Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta rossa.

Amiu ha predisposto l’attivazione di 4 autospurgo e 6 squadre di pronto intervento.

Aster ha previsto 2 squadre di pronto intervento

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrogeologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.

Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/protezionecivile

All’entrata in vigore dell’allerta:

• predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

• porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

• limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità.

