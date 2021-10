È successo ieri pomeriggio a Trasta. Il pesante mezzo, per ragioni in via di accertamento, è finito prima su uno scooter posteggiato, poi ha buttato già il muretto e lo scooter su un’auto posteggiata sotto. Per l’incidente sono anche stato danneggiati cavi internet oltre ai bidoni Amiu.

Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

