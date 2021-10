La donna avrebbe avuto un malore nella risalita in superficie

La subacquea, che avrebbe circa una cinquantina d’anni, è stata soccorsa al largo Camogli dove stava effettuando un’immersione. Per cause ancora sconosciute, avrebbe avuto un malore in risalita. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata al San Martino dove è stata inserita nella camera iperbarica. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...