Terza dose di vaccino per la signora Linda, 103 anni. Via alle prenotazioni per gli over 80

1 Ottobre 2021

1 Ottobre 2021 regione L’ultracentenaria è ospite della residenza Anni Azzurri Casteldonino a Favale di Malvaro, nella Valfontanabuona. A partire mezzogiorno di oggi tutti gli over80 possono prenotare attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, il numero verde Cup 800938818, le farmacie e gli sportelli Cup sul territorio In Liguria sono partite ieri le prime somministrazioni per le dosi “booster” di vaccino anti Covid agli ospiti e al personale sanitario delle Rsa. Da oggi, invece, tutti i circa 150mila ultraottantenni liguri potranno prenotare la terza dose “booster”. La somministrazione inizierà in base alla disponibilità delle agende, nei giorni immediatamente successivi. Grazie al nuovo sistema di programmazione di Liguria Digitale, sarà il sistema informatico, riconoscendo l’utente e la data dell’ultima dose, ad offrirgli a distanza di sei mesi un ventaglio di appuntamenti nelle migliori date disponibili nel luogo scelto. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati