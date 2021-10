È successo in via Gramsci dove l’uomo ha anche minacciato il titolare

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato all’Autorità Giudiziaria, per violenza privata e danneggiamento, un senegalese pregiudicato. L’uomo, all’interno di un bar situato in via Gramsci, rifiutava di pagare quanto consumato e danneggiava le suppellettili, minacciava e aggrediva il titolare del bar.

