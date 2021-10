Aster smentisce Italia Viva: «Il cantiere del Rio Rostan non è abbandonato»

Ieri il comunicato del capogruppo in Consiglio comunale Mauro Avvenente, oggi l’azienda partecipata dal Comune sostiene che quanto da lui affermato non è vero: «Lavori più volte sospesi perché sono state trovate sostanze inquinanti in alveo»

«Il suddetto cantiere non si trova assolutamente in stato di abbandono, ma viene presidiato dal personale aziendale che provvede a mantenerlo in sicurezza – dicono ad Aster -. I lavori sono stati più volte sospesi dall’Arpal e dalla Città Metropolitana per la presenza di sostanze inquinanti trovate in alveo: la sospensione dei lavori di ASTer è stata imposta al fine di evitare che detti inquinanti arrivassero al mare. Uno sversamento di prodotto petrolchimico, occorso al deposito Carmagnani nei primi giorni dello scorso mese di agosto, ha creato l’ennesima sospensione con conseguente fermo cantiere per ASTer e bonifica a spese della ditta inquinatrice. Quindi non è possibile attribuire ad ASTer alcuna inadempienza per la gestione del cantiere».

Mi piace: Mi piace Caricamento...