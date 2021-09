Sul posto è già presente Ireti con una squadra tecnica, stanno arrivando anche i Vigili del fuoco

È successo in via San Quirico all’altezza del civico 76, di fronte al benzinaio. La trivella utilizzata per lavoro stradali ha bucato una condotta del gas.

È probabile che a diversi utenti della zona manchi la fornitura di gas perché sarà necessario chiudere l’erogazione per consentire i lavori.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...