Gattorna: ubriaco, sfascia un locale e fa danni per 500 euro

È successo a inizio settembre, pregiudicato identificato e denunciato dai CC

A Gattorna, i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una denuncia sporta da un cittadino, hanno identificato e denunciato un 35enne partenopeo con pregiudizi di polizia. Gli operanti hanno accertato che l’uomo, ad inizio settembre, in stato di ubriachezza, mentre si trovava all’interno di un locale pubblico cittadino, ha strattonato un avventore per futili motivi e ha lanciato bottiglie e sedie provocando danni stimati in 500 euro circa.

