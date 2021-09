Pregiudicato in giro col coltello, Tso per un trentenne

L’uomo è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. È successo ieri in via San Lorenzo

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Carignano hanno deferito per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, un 30enne con precedenti di polizia. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, sottoposto a controllo in piazza San Lorenzo e trovato in possesso di un coltello di circa 20 centimetri, ha opposto attiva resistenza contro i militari. È stata chiamata sul posto la guardia medica che ne ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio in ospedale.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...