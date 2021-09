Detenuto gabba la Penitenziaria e scappa durante il trasferimento all’ospedale

L’evasione è riuscita a un 22enne durante il trasporto dal carcere di Marassi al San Martino. Ora è libero in giro per la città

Il ragazzo era detenuto alle Case Rosse in attesa di giudizio definitivo per i reati di furto e rapina. È fuggito in un tragitto di 4 chilometri che normalmente si percorre in meno di 13 minuti. È successo mentre lo stavano trasportando da Marassi al nosocomio regionale. Le guardie carcerarie non sono riuscite a ritrovarlo, quindi è a piede libero in città. Continuano le ricerche. Della fuga sono state allertate anche le forze dell’Ordine.

