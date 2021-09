Mezzo pesante entra in sopraelevata alla Foce e danneggia i limitatori d’altezza

È successo stamani verso le 8. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco per rimuovere i cartelli pericolanti. Sopraelevata chiusa per 40 minuti

Non solo non ha visto i limitatori, ma li ha travolti passando con un mezzo più alto del consentito, come indicato dai cartelli sospesi. L’autista di un camion, questa mattina, ha causato, probabilmente seguendo le indicazioni di un navigatore satellitare non specifico per i mezzi pesanti, non pochi disagi alla viabilità, Per rimuovere i cartelli pericolanti, infatti, si è reso necessario chiudere la strada Aldo Moro in direzione ponente.

