Giuffrida sabato al Randori Day della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

La campionessa (classe 1994) ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 e una di bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. È la prima atleta europea nella categoria a vincere due medaglie in due diverse edizioni dei Giochi olimpici. Viene per promuovere lo sport dopo lo stop imposto dalle misure di contenimento Covid dei mesi scorsi

Allenamento con la medaglia di bronzo delle olimpiadi Odette Giuffrida e Randori Day ad Arenzano il 25 settembre 2021. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Regionale Liguria – Settore Judo della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Appuntamento al Palazzetto dello Sport di Arenzano in piazza Paolo S. Rodocanachi 2.

L’evento si svolgerà a porte chiuse e nel rispetto delle misure di prevenzione del Covid.

Iscrizioni e pagamento

La quota di iscrizione sarà di 10€ per lo stage più 5€ per il tampone per gli over 12 anni da pagare tramite Bonifico Bancario sul c/c bancario BNL n°21016 ABI 1005 Cab1403 cod. IBAN IT93K0100501403000000021016. Intestato a FIJLKAM Comitato Regionale Ligure Sett. Judo V.le Padre Santo 1 cap 16122 Genova, causale – Allenamento Giuffrida 2021 seguito dal codice federale del club ed il numero di atleti. Copia dell’avvenuto versamento deve essere inviata al Comitato Regionale, entro il 24 Settembre p.v., all’indirizzo iscrizione.judoliguria@gmail.com. Per disposizioni Federali per nessun motivo si potrà versare la quota partecipativa in loco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...