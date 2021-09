Incendio sul tetto di una casa alle Giutte nella notte

I residenti sono riusciti a scappare. I vigili del fuoco hanno spento il rogo prima che si propagasse al resto della casa

Poco dopo le 21 i residenti di una casa delle Giutte (comune di Mele) si sono resi conto che il tetto dell’abitazione stava andando a fuoco. Si sono messi in salvo e hanno chiamato i Vigili del fuoco che sono intervenuti spegnendo l’incendio prima che si propagasse al resto dell’edificio.

Non si registrano né feriti né intossicati. In corsogli accertamenti del caso per stabilire le cause del rogo.

