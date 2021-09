Tre spacciatori pizzicati dai CC, due arrestati e un denunciato

Due bloccati e perquisiti in via Bellucci dai militari della stazione Maddalena, uno fermato in auto dai Carabinieri della stazione di Marassi

Ieri i Carabinieri della Stazione di Maddalena, in via Dino Bellucci, hanno sorpreso due cittadini stranieri, entrambi con pregiudizi di polizia, mentre cedevano dosi di cocaina e hashish. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di ulteriori 10 grammi circa di hashish e di una modesta somma di denaro, provento dell’illecita attività. Sono stati quindi arrestati in flagranza del reato per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre gli acquirenti dello stupefacente verranno segnalati quali assuntori alla Prefettura di Genova.

La pattuglia della Stazione di Marassi, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, ha fermato e sottoposto a perquisizione un genovese che era alla guida della sua autovettura. L’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e denunciato.

