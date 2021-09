Lavori in via Brin, il bus numero 7 seguirà un diverso percorso

Inoltre, a seguito della limitazione al transito veicolare di un tratto di via Fiorino per lavori stradali, lunedì 20 settembre dalle 14.00 alle 16.00 circa la linea 97 sarà limitata all’altezza della fermata di via Fiorino/4 (tiro al volo)

Informa che, a seguito della limitazione al transito veicolare di un tratto di via Brin per lavori, tutti i giorni a partire da lunedì 20 settembre dalle 7.00 alle 18.00 e fino a cessate esigenze, la linea 7 non transiterà da via Brin e modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Principe: i bus, giunti al termine di via Jori, proseguiranno per via Fillak dove riprenderanno regolare percorso. La fermata Brin 1/Metro (codice 1089) sarà temporaneamente disattivata, in alternativa si potrà usufruire della fermata Jori 3/Brin (codice 0169).

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Fillak, proseguiranno per via Canepari dove riprenderanno regolare percorso. La fermata Brin 2/ Metro (codice 2536) sarà temporaneamente disattivata, in alternativa si potrà usufruire della fermata Canepari 1/Brin (codice 0137).

