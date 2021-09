Domenica la Fiera a Bolzaneto. Ecco le strade interessate dal divieto di sosta e le deviazioni bus

Sono 250 i banchi di merci varie a cui si aggiungono coltivatori diretti e vivaisti

Torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera di San Giuseppe in Valpolcevera. Domenica 19 settembre, la delegazione di Bolzaneto si animerà con 250 banchi di merci varie e alcuni rivenditori di piante con coltivatori diretti e vivaisti.

Tra i 250 banchi di operatori commerciali ambulanti, anche produttori di formaggi e salumi, produttori di miele.

Le strade interessate alla manifestazione sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via O. Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto. Nell’area interessata, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di domenica, saranno interdette viabilità e sosta. Inoltre, in via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di marcia.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bolzaneto per lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe, domenica 19 settembre le linee 271, 275 e 275/ effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

Linea 271

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea.

Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Campora:percorso regolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...