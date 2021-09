Sabato il “Para archery open day” per scoprire fascino e tecniche del tiro con l’arco

L’appuntamento è rivolto agli infortunati Inail ma in generale a chiunque, disabile o no, che voglia scoprire tecniche e fascino del tiro con l’arco, una disciplina che unisce concentrazione e precisione. Un modo per stare insieme e fare socialità nel segno dello sport inclusivo. Parteciperà il campione paralimpico di canottaggio Gianfilippo Mirabile

Ci sarà anche il campione paralimpico di canottaggio Gianfilippo Mirabile questo sabato 18 settembre a Genova al Para archery open day che si svolgerà presso la struttura A.B.G A.S.D. in corso Montegrappa a Genova. Reduce dall’esperienza giapponese dove in coppia con Chiara Nardo ha ottenuto un ottimo quinto posto finale non è voluto mancare a un evento così importante.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza: per accedere alla struttura sarà rilevata la temperatura, sarà obbligatorio l’uso della mascherina, saranno presenti dispenser per l’igienizzazione delle mani e verrà fatta sottoscrivere apposita autocertificazione. Secondo la normativa GDPR con le nuove regole anti Covid-19 in vigore, per la partecipazione all’open day è richiesto il green pass o il tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti all’evento.

Il programma prevede alle ore 9:30 il ritrovo presso la struttura A.B.G A.S.D. in corso Montegrappa 130 R a Genova. Alle 9:45 è prevista la distribuzione delle magliette e dei gadget. Alle ore 10:15 l’inizio delle attività. Alle ore 13:00 la pausa pranzo. Poi dalle 14:30 alle 17 l’attività pomeridiana. L’attrezzatura sportiva è messa a disposizione dell’associazione sportiva. L’open day è organizzato dal Comitato italiano Paralimpico della Liguria, Inail e SuperAbile.

Ma quello di questo sabato è solo il primo dei due appuntamenti. Sabato 25 settembre infatti al Golf club di Albisola sarà la volta del golf inclusive open day. Anche in questo caso l’evento è aperto a tutti.

Sotto i moduli da compilare per poter partecipare al Para archery open day del 18 settembre a Genova. Una volta compilati andranno inviati come allegato alla mail liguria@comitatoparalimpico.it. Sul sito del Cip Liguria tutte le informazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...