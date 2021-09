Promesse mancate e assenze all’incontro, Val Varenna sul piede di guerra

Lettera aperta a Bucci dopo la riunione del 10 settembre andata deserta per assenza dei 3 assessori competenti: «Chiediamo con forza al Sindaco di farsi da garante rispetto a una celere e dignitosa gestione delle problematiche che affliggono la vallata. In mancanza di risposte, da par nostro continueremo nelle forme ritenute adeguate la battaglia per il superamento delle situazioni di criticità»

Ecco il testo della lettera aperta del Comitato Val Varenna indirizzata al sindaco Marco Bucci

Ieri, mercoledì 15 settembre alle ore 17:30 era convocato il Tavolo di Monitoraggio per la Val Varenna, un tavolo tecnico che riunisce istituzioni, cittadini e soggetti che a vario titolo operano in valle, per cercare di trovare soluzione ai problemi che da troppo tempo affliggono la Val Varenna.

Dopo un lungo periodo di stasi il tavolo era ripartito in data 14/07/2021 e, insieme agli Assessori Pietro Piciocchi, Matteo Campora e Giorgio Viale si era discusso a lungo di molte situazioni complicate. In particolare erano appena tornate di attualità le problematiche legate alle attività delle cave, con i conseguenti passaggi di camion, disagi al traffico, danni alle strade, pericolo per le persone. Da parte del Comitato Val Varenna sono state avanzate proposte e richieste. Gli Assessori hanno preso impegni ed è stato ipotizzato il focus del successivo tavolo decidendo di organizzarlo nella prima parte di settembre. Dopo un lungo periodo di concertazione la segreteria del Municipio VII ha finalmente individuato una data, comunicata a tutti membri del tavolo il 10 settembre. Con grande stupore e rabbia abbiamo dovuto prendere atto che nessuno era presente alla riunione.



NESSUN ASSESSORE HA PARTECIPATO AL TAVOLO NESSUNO HA RISPOSTO A TUTTI GLI INTERROGATIVI POSTI NESSUNO HA VALUTATO LE PROPOSTE DA NOI AVANZATE NESSUNO HA ORGANIZZATO QUANTO PROMESSO



Sono arrivate solo comunicazioni di assenza, in alcuni casi tardive, non accompagnate da una benché minima risposta, magari scritta o esposta da un funzionario inviato a occuparsi delle varie vicende. Erano presenti i rappresentanti del Municipio VII, i cittadini, un tecnico della mobilità, venuto ad ascoltare e ben tre vigili della Polizia Municipale, ai quali va tutto il nostro ringraziamento, non solo per la presenza alla riunione, ma anche per la costante presenza garantita in questi ultimi due mesi.

E mentre il transito dei camion è ripreso a regime le nostre domande sono rimaste senza risposta. Sono domande che legittimamente si pongono gli abitanti della Val Varenna e non solo. Le riepiloghiamo in questa lettera aperta come promemoria per chi dovrebbe, per dovere dare una risposta:

• Quando sarà possibile installare un sistema di monitoraggio con telecamere intelligenti di ultima generazione per verificare e controllare il passaggio dei camion?

• Quando sarà possibile adeguare gli orari di stop del transito ai mezzi pesanti in modo che non vi sia sovrapposizione tra camion e l’arrivo di chi, per portare i bimbi alla scuola materna “Le Pratoline”, usa l’unico autobus disponibile che arriva alle ore 9:10?

• Quando potremo venire a conoscenza delle modalità con cui vengono rilasciate la autorizzazioni per il passaggio in deroga dei mezzi pesanti?

• Quando partiranno i lavori di realizzazione del ponte in sostituzione del guado presso la Cava Pian di Carlo, atteso dal dopo alluvione del 1993?

• Quando partiranno i lavori del secondo lotto per la messa in sicurezza del Varenna in località San Carlo di Cese?

• Quando verrà messa in sicurezza la frana di Ramaspessa?

• Quando sarà messo in atto un piano di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti ingombranti lungo tutta

la valle?

• Quando saranno posizionati i cartelli dei 30km/h sulla strada in San Carlo di Cese?

• Quando saranno avviati i lavori per la realizzazione della stazione di sollevamento acqua in zona Via

Pomà?

• Quando sarà messo in atto un regolare piano di sfalci lungo tutta la strada e la messa in sicurezza

delle alberature lato strada?

• Quando verrà realizzato il collegamento tra Sant’Alberto e la Val Varenna?

• Quando verrà fatta una pulizia del torrente, asportando dall’alveo la terra in eccesso?

• Quando verrà fatta una verifica strutturale della strada che porta da Pegli a San Carlo di Cese?



Chiediamo con forza al Sindaco di farsi da garante rispetto a una celere e dignitosa gestione delle problematiche che affliggono la Val Varenna.

In mancanza di risposte, da par nostro continueremo nelle forme ritenute adeguate la battaglia per il superamento delle situazioni di criticità.



