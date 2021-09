Disperso 94enne genovese in vacanza nel Piacentino

È scomparso a Capannette di Pej nel Comune di Zerba. Ieri aveva detto a un ristoratore della zona che sarebbe tornato a Genova a bordo della sua Panda, ma non è mai arrivato a casa. I Vvf lo cercano anche con l’aiuto dell’elicottero

L’anziano si trovava nella sua seconda in località Artana. Aveva pranzato in una trattoria del posto e, alla fine, aveva spiegato al gestore che a bordo della sua Fiat Panda si sarebbe messo in viaggio per Genova, spiegando anche quali strade avrebbe percorso: la Provinciale 18 e la Statale 45.

A Genova, però, non è mai arrivato. Alcuni conoscenti in possesso delle chiavi della casa di Artana, allertati dalla nipote, sono andati a cercarlo, ma non lo hanno trovato.

Sono, quindi, partite le ricerche a cui collabora anche un elicottero dei Vigili del fuoco di Bologna. I Carabinieri stanno visionando le webcam della zona per capire da dove sia passato e stanno cercando di risalire al posizionamento del suo telefono cellulare.

