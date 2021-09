Ruba scarpe e abbigliamento in un’auto, denunciato dalla Polizia

Il topo d’auto ha pizzicato il topo d’auto cinquantatreenne in piazzale Mazzini, ieri, poco prima delle 10

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri pomeriggio un genovese di 53 anni per il reato di furto aggravato.

Il ladro, dopo aver infranto i cristalli del deflettore della portiera di una vettura parcheggiata in piazza Mazzini, è entrato nell’abitacolo dove ha rubato alcuni capi d’abbigliamento compreso un paio di scarpe per poi scappare.



Tutta la scena è stata però vista da un cittadino che ha immediatamente chiamato la Polizia consentendo così ad una volante del Commissariato di Cornigliano di bloccare il ladro ancora in possesso di tutta la refurtiva.

Il 53enne, con svariati precedenti di Polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla PG presso il Commissariato di Sanremo, luogo della sua residenza, è stato accompagnato in Questura in attesa del processo per direttissima.

