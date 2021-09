È successo poco prima delle 3 e mezza di questa notte in corso Aurelio Saffi. Non ci sono altri veicoli coinvolti

L’uomo è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica e, viste le sue gravi condizioni, trasferito in codice rosso al San Martino. Sul posto la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente per cui, però, è escluso il coinvolgimento di altri mezzi. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

