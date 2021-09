Nuovo rogo sulle alture di Pra’, caccia ai piromani

Anche questa volta è doloso l’incendio che si è sviluppato alle spalle del quartiere del ponente, in via Superiore della Torrazza. È l’ennesimo episodio avvenuto in aree boschive, ma anche nella zona del Cep. Ora è caccia a chi dà fuoco alle sterpaglie nelle zone più isolate dietro a Pra’ e ai rifiuti ingombranti in strada

Ancora fiamme nella notte a ponente, dove i Vigili del fuoco del distaccamento di Multedo sono intervenuti per domare l’incendio che qualcuno ha acceso volontariamente. È l’ennesimo episodio che avviene sulle colline, ma diversi roghi, negli ultimi mesi, si sono registrati anche per strada, al Cep, dove più volte sono stati bruciati rifiuti ingombranti abbandonati. In più di un caso, a farne le spese sono stati veicoli privati e una volta sono state danneggiate anche le facciate di un palazzo.

L’origine dolosa degli incendi è certa. Si tratta ora di individuare i responsabili prima che a rischiare siano le case e le persone.

