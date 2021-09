CC, quattro denunciati per spaccio in un giorno nel centro storico

In piazza della Commenda ad opera della aliquota operativa della Compagnia Centro e in vico Santa Fede e vico dell’Amore ad opera della stazione Maddalena

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi svolti dai carabinieri nel centro storico per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, il personale dell’aliquota operativa della Compagnia di Genova Centro ha sorpreso in piazza della Commenda due cittadini senegalesi, irregolari e con pregiudizi di polizia, mentre cedevano varie dosi di eroina, cocaina e crack. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 300 euro, provento dell’illecita attività, ed arrestati in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nell’ambito dello stesso servizio, la pattuglia della Stazione Maddalena, in vico Santa Fede e in vico dell’Amore, denunciava per lo stesso reato un senegalese e un nigeriano, di cui uno minorenne, mentre cedevano modiche dosi di cocaina ed hashish.

Gli acquirenti dello stupefacente verranno segnalati quali assuntori alla Prefettura di Genova.

