Ad andare in fiamme delle cataste di legno e un’area di circa 1000 metri quadrati

Oggi i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti ad Avosso, nel comune di Valbrevenna, per l’incendio di un’area destinata a ricovero di piccoli animali. Quest’ultimi sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. In aiuto dei colleghi di Busalla, un’autobotte giunta dalla sede centrale e volontari di protezione civile.







Mi piace: Mi piace Caricamento...