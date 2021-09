Scivola in una scarpata per 20 metri, recuperato dai Vvf

L’uomo è stato issato con un sistema di corde e paranchi costruito sul momento, quindi trasportato in ospedale in elicottero

Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in località Zanoni, sopra Borzonasca, per soccorrere un uomo di 68 anni che, percorrendo un sentiero insieme al fratello, è scivolato lungo la scarpata di una ventina di metri e fermandosi sulla riva del ruscello sottostante. Sul posto, oltre la squadra di Chiavari, è giunto l’elicottero Drago VF con il personale SAF e i sanitari a bordo. Il ferito ha riportato un grave trauma facciale e contusioni varie. I Vigili del fuoco hanno creato un un sistema di corde e paranchi per riportare la barella sulla strada e, dopo che è stato stabilizzato dal personale medico, è stato trasportato all’ospedale con l’elicottero Drago VF. Sul posto anche i Carabinieri.

