Toti: «Previsioni ottime per il turismo a settembre». Tornano gli stranieri

«Dopo il boom di villeggianti italiani a luglio e agosto, per il turismo ligure si preannuncia un settembre altrettanto positivo. Grazie alla campagna vaccinale che ci sta permettendo di riprendere in mano la nostra vita e al Green Pass che si sta rivelando uno strumento utile per viaggiare in sicurezza anche fuori dall’Italia, il ritorno degli stranieri sta dando un nuovo impulso agli arrivi nella nostra regione che anche questo mese è pronta a confermarsi regina d’Italia». Così presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sui primi dati del turismo in Liguria a settembre.

«Arrivi e presenze, soprattutto da Francia e nord Europa, confermano il ritorno degli stranieri consolidando il trend da record che, soprattutto grazie al turismo italiano, abbiamo registrato nei primi mesi estivi, superando i dati del 2019, prima della pandemia. Il Salone Nautico sarà la perla di questo settembre quando grazie ai visitatori, agli espositori, ma anche a tutti gli eventi e ai congressi, la nostra regione farà registrare un altro picco di turisti, che saremo pronti ad accogliere e che aspettiamo a braccia aperte».

