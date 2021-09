Principe, un flop la manifestazione no green pass, ma i treni si fermano per guasto elettrico

Poche persone all’appuntamento lanciato attraverso Telegram, imponente dispositivo delle forze dell’Ordine per evitare il blocco del transito ferroviario. Due persone denunciate dalla polizia, una per oltraggio e l’altra per il rifiuto di declinare le generalità

Dalle 15:40 alle 16:15, però, il traffico ferroviario è stato rallentato per un inconveniente tecnico proprio nella stazione di Piazza Principe ed tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 35 minuti per 3 treni Intercity e per 5 treni Regionali.

