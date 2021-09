Due incidenti e due feriti in via XX Settembre e in via Tolemaide/Corso Torino

I soccorsi inviati dal 118 sono partiti in entrambi i casi in codice rosso, poi derubricato in codice giallo. Feriti uno al San Martino e uno al Galliera. Qualche disagio per il traffico

Alla Foce una persona in codice giallo (derubricato dopo che i soccorsi erano partiti in codice rosso dopo l’allerta del 118), trasportata al San Martino.

Soccorso in codice rosso derubricato in giallo anche per il guidatore dello scooter che si è scontrato con un camion in via XX Settembre all’angolo con via Fieschi. L’uomo è stato trasportato al Galliera.

In entrambi i casi è presente la Polizia locale. Qualche rallentamento per i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

