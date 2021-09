Le Farmacie Genovesi aprono un bando per l’assunzione di farmacisti collaboratori

La società partecipata dal Comune di Genova avvia una selezione pubblica per l’assunzione di profili professionali specifici a tempo determinato e indeterminato con scadenza il 15 settembre

È stata indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time, del profilo professionale di “Farmacista Collaboratore”, per le farmacie comunali situate nel Comune di Genova.

Il profilo professionale del candidato prevede capacità e competenze tecnico – professionali, unite a capacità di relazione con il cliente, orientamento al risultato di vendita e capacità di lavorare in gruppo. Si richiedono inoltre dinamismo, ampia disponibilità di orari, inclusi sabato e domenica, e conoscenza dei sistemi gestionali informatizzati di farmacia.

I candidati alla presente selezione, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, accettano di prestare la loro attività presso tutte le farmacie della Società attuali e future.

Qui il bando da scaricare

