Da oggi green pass obbligatorio per viaggiare su treni Intercity e Alta Velocità

Già scattati i controlli sui binari. Obbligo anche per il personale della scuola

Il certificato è obbligatorio per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, traghetti, aerei. Non è necessari, invece, per il trasporto urbano: metropolitana e bus.

Obbligo da oggi anche per il personale scolastico e e per l’accesso all’università. Possono averlo i vaccinati, i guariti e chi risulta negativo a tampone.

Sono previste proteste. I no vax hanno annunciato il blocco della stazione Principe a partire dalle 17.

