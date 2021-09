Bando per dirigenti della Polizia locale, Pd e Lista Crivello chiedono chiarezza

«Requisiti inconsueti» per il bando dell’assessorato al personale: I partiti di opposizione hanno chiesto la convocazione di una commissione con l’audizione anche delle organizzazioni sindacali e di categoria, della Rsu, dell’assessore al Personale e alla Polizia locale Giorgio Viale e della civica Avvocatura

«È stato pubblicato ieri il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti della Polizia Locale di Genova, che contiene requisiti particolarmente inconsueti per selezioni di questo tipo – spiegano ai gruppi consiliari Pd e Lista Crivello -. Innanzitutto, il bando prevede un termine brevissimo per la presentazione della domanda entro il 15 settembre, ben inferiore all’ordinario termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Viene poi richiesta ai concorrenti un’anzianità maturata nei soli Comuni capoluogo di provincia, senza distinzione di numero di abitanti del comune di provenienza né di funzioni effettivamente esercitate. È inoltre ammesso ogni diploma di laurea specialistica, in luogo delle lauree in giurisprudenza, economia o scienze politiche generalmente richieste per questo tipo di ruolo. Infine, il bando non prevede la riserva del 50% per il personale interno, come ribadito dal recente Decreto Reclutamento (D.L. 80/2021)».

«Pretendiamo chiarezza e trasparenza rispetto alle scelte inconsuete nella redazione del bando – dicono i due gruppi di opposizione – Per questo motivo abbiamo richiesto la convocazione urgente di una commissione».

