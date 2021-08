Paralimpiadi Tokyo, primo giorno: Bocciardo in finale nei 200sl, Orsi cede al numero uno al mondo

Primo giorno di gare a Tokyo per le paralimpiadi numero sedici della storia. Atleti liguri subito protagonisti

Nel nuoto il genovese Francesco Bocciardo ha vinto la seconda batteria e si è qualificato per la finale dei 200 stile libero S5 con il secondo tempo complessivo: 2’35″44. Davanti a lui lo spagnolo Ponce Bertran che ha fatto segnare il miglior tempo: 2’33″73. Alle 12,52 ore italiane la finale. Domani Bocciardo ancora in gara a partire dalle ore 2 italiane per le qualificazioni ai 100m Stile libero maschile categoria S5.

Nulla da fare nel tennis tavolo per l’albisolese Matteo Orsi. Il 23enne numero 16 della seeding list impegnato nel Gruppo A del singolare di classe 3 ha dovuto cedere al numero uno al mondo, il cinese Feng Panfeng ha vinto con il punteggio di 3-0 (6-11, 6-11, 5-11).Match subito in rincorsa per Orsi che nel primo set ha recuperato lo svantaggio iniziale salvo poi cedere nel finale. Nel secondo set l’abisolese è andato avanti nel punteggio ma con un break di 4-0 il cinese si è portato avanti conquistando il secondo punto. Infine terzo set combattuto ma la forza ed esperienza del campione numero al mondo è venuta fuori alla lunga. Orsi si giocherà il passaggio del turno domani (giovedì 26 agosto) alle ore 12,20 italiane al tavolo 6 contro il polacco Maciej Nalepka, n. 14 al mondo.

