Tentano di rubare in via Roma, presi in fragrante dei Carabinieri

I due erano stati notati ad aggirarsi in via Roma da alcuni cittadini che hanno chiamato le forze dell’Ordine

I carabinieri della Stazione di Genova San Martino hanno tratto in arresto due cittadini di nazionalità algerina nella flagranza di furto in abitazione.

Durante la mattinata di ieri alcuni cittadini avevano segnalato alla Centrale Operativa due soggetti che si aggiravano con fare sospetto in via Roma. Immediatamente veniva inviata una pattuglia della locale stazione e i militari, giunti sul luogo, hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione fornite nelle immediate vicinanze di un’abitazione posta al piano terreno di un edificio. La portafinestra che permette l’accesso all’appartamento era visibilmente forzata, cosicché i militari, si introducevano nell’appartamento e constatavano la presenza di un altro uomo intento a rovistare nei cassetti dei comò.

I due venivanosono stati arrestati e trasportati presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

