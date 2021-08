Ruba all’Upim, poi accusa un malore. Arrestato dalla PL e portato al San Martino

L’uomo ha detto di non avere disponibilità dei farmaci nonostante la patologia ed è stato trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio regionale

Ieri la pattuglia del nucleo reati Predatori dell’Unità territoriale Centro ha fermato un cinquantatreenne italiano per furto aggravato presso il grande magazzino “Upim” di via XX Settembre. L’uomo è stato accompagnato presso il gabinetto di fotosegnalazione del reparto Giudiziaria di piazza Ortiz per l’identificazione ed è stato arrestato e trasportato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima di questa mattina. Durante le fasi del piantonamento, però, l’uomo ha lamentato un malore a causa della mancata assunzione di farmaci di cui non aveva disponibilità, nonostante la patologia. Per tale motivo è stato accompagnato presso l’ospedale San Martino per ricevere le cure del caso.

