La PS arresta i piromani del Campasso grazie alle testimonianze dei cittadini

Alla base del gesto (i due hanno dato fuoco all’auto di una donna) compiuto stanotte, ci sarebbero futili motivi di rivalsa “sentimentale”. Dimesso il neonato portato al Gaslini perché aveva respirato i fumi dell’incendio

Sono stati identificati dalla Polizia di Stato i due responsabili del rogo di un’auto in via Spaventa, al Campasso. Si tratta di due giovani di 24 e 26 anni di nazionalità ecuadoriana.

L’incendio ha bruciato agli infissi di un edificio ed è arrivata alla conduttura del gas, danneggiandola Alle 2:10 sul posto c’erano Vigili del fuoco, Polizia locale e Polizia di Stato. È stato necessario chiudere la viabilità. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 3:30. Un neonato che vive coi genitori al primo piano del palazzo vicino è stato soccorso e trasportato al Gaslini per aver respirato il fumo dell’incendio. Visitato, è stato subito dimesso.

In copertina: foto d’archivio

