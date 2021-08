Quindicenne con 26 grammi di cocaina negli slip, arrestato dalla Polizia di Stato

È successo a Bolzaneto. Il ragazzo, alla vista delle divise, si è mostrato particolarmente nervoso. La perquisizione ha permesso di trovare 4 involucri di stupefacente

In via Monte Cimone, a Bolzaneto, alle ore 15,25 di ieri, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine hanno notato e fermato un 15enne genovese che, alla vista delle divise, si è mostrato particolarmente nervoso. Negli slip nascondeva 26 grammi di cocaina suddivisi in 4 involucri. Il minore, incensurato, è stato tratto in arresto e affidato ad una struttura in attesa di convalida.

