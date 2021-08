Movida, la Ps sgombera i giardini vicini al Baretto e denuncia due ladri pizzicati in flagrante

Altri controlli sono stati effettuati in locali di corso Italia senza riscontrare alcuna violazione. Complessivamente, grazie anche all’ausilio delle altre forze dell’ordine e della Polizia locale, sono state controllate 303 persone

Controlli nell’area interessata dalla movida, con particolare attenzione al tratto compreso tra corso Italia, Lungomare Lombardo e Boccadasse.

Alle 22.30 gli agenti della Polizia di Stato sono dovuti intervenire nei pressi dei giardini adiacenti al “Baretto” dove un gran numero di giovani che stavano creando assembramenti sono stati allontanati.

Gli operatori del Commissariato Foce-Sturla sono stati avvicinati da una ragazza che ha riferito di aver appena subito il furto del proprio casco, lasciato legato al ciclomotore. Mentre raccontava i fatti, il fidanzato della malcapitata ha segnalato gli autori del furto che, allarmati dall’arrivo della Polizia, lo avevano avvicinato per restituirgli l’oggetto, cercando poi di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento da parte dei poliziotti i due giovani, un genovese di 18 e un senegalese di 20, sono stati fermati e successivamente segnalati per furto aggravato in concorso.

