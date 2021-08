Il gita sul battello di Liguria Viamare, incontrano “la balena bianca” di Melville

Si tratta di un capodoglio albino, proprio come Moby Dick. È stato avvistato giovedì al largo di Savona dei fortunati partecipanti a una escursione dedicata al whale watching su un battello di Liguria Viamare

«Un evento eccezionale che ha entusiasmato passeggeri e membri dell’equipaggio» scrivono i responsabili del consorzio sulla pagina Facebook, dove potete vedere anche alcune foto che «saranno utilizzate dagli enti di ricerca con cui collaboriamo per verificare se si tratta di un esemplare già segnalato nel Mar Ligure».

Il capodoglio è il più grande di tutti gli odontoceti e il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza. L’enorme testa e la forma caratteristica del capodoglio, così come il ruolo centrale che ricopre in Moby Dick di Herman Melville, hanno consentito a molti di descriverlo come l’archetipo della balena. Anche a causa di Melville il capodoglio viene associato comunemente con il Leviatano della Bibbia.

