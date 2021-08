Evade dai domiciliari e ruba un’auto. Scatta l’inseguimento e poi l’arresto

Questa notte, alle 3:10, i poliziotti del Commissariato Cornigliano, in piazza Rizzolio, hanno arrestato per evasione e furto aggravato un genovese di 25 anni, già gravato da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, denunciandolo altresì per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e per guida in stato d’ebbrezza.

Saliti immediatamente a bordo della volante, gli operatori si sono messi all’inseguimento, raggiungendolo poco dopo e intimandogli l’Alt. Il conducente, disattendendo l’ordine, ha continuato la sua folle fuga, invadendo pericolosamente la corsia opposta. Arrivato in via Giotto, dopo l’ennesima manovra scellerata, l’auto si è disposta trasversalmente rispetto alla careggiata ed è stata subito bloccata. Alla guida il 25enne in evidente stato d’ebbrezza che, dopo un primo momento di ostilità, ha ammesso di aver rubato l’auto su cui stava viaggiando. Dagli accertamenti è emerso che il giovane è sottoposto agli arresti domiciliari e che l’auto su cui stava viaggiando

Nei pantaloni nascondeva un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, di cui 9 di lama.

Questa mattina la direttissima.

