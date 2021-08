Incendio sulle alture di Voltri, vicino a case e autostrada

Nella zona di via Martiri del Turchino, via Calamandrei e via della Benedicta è in atto un incendio boschivo. Sul posto Polizia locale per attuate la chiusura delle strade durante le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Prossima evacuazione del civico 80 di via Martiri del Turchino

Un nuovo fronte di fuoco è divampato in una zona boschiva nel ponente genovese, in Via Martiri del Turchino. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. È arrivato anche un elicottero dell’antincendio boschivo, distaccato dalle operazioni di bonifica in corso a Framura.

Già allertati Amt e Servizi Sociali dalla Protezione Civile. Sul posto ci sono già ambulanze della Croce Rossa

Il servizio di line linea 199 è stato deviato su percorso 192. Pronti i bus di Amt per eventuale evacuazione dei civici.

Non è esclusa la necessità di dover chiudere l’autostrada.

Video di Antonella Fossa

Foto di Tommy Boccone

