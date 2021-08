Litigano e spaccano una bottiglia a bordo di un autobus. Denunciati dalla Polizia

È successo in via Adua una decina di minuti prima delle 2 di notte. I due hanno ingaggiato una lite violenta a bordo del mezzo Amt, che si è dovuto fermare

Questa notte i poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato un marocchino di 23 anni ed un tunisino di 32, entrambi pregiudicati, per interruzione di pubblico servizio.

I due hanno ingaggiato una violenta lite mentre si trovavano a bordo di un autobus, durante la quale hanno infranto a terra una bottiglia di vetro, obbligando così l’autista del mezzo ad interrompere la marcia. In quel momento transitava nella via una volante della Polizia che è intervenuta ed ha fatto scendere i due stranieri. Il bus è rientrato in rimessa per la successiva sanificazione.

