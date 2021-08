Meteo Limet: temperature in calo. Possibili piovaschi nel ponente della città

Situazione:l’alta pressione africana tende ad indebolirsi lasciando filtrare flebili correnti più fresche e umide sul Nord Italia. Qualche nube generalmente innocua anche in Liguria nei prossimi giorni.

Lo dice Marco Fanini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 16 agosto 2021

Avvisi: dal pomeriggio vento fino a burrasca da sud-ovest sul basso Ligure verso Capo Corso con conseguente mare molto mosso o localmente agitato.

Cielo e Fenomeni: già dalla nottata nubi basse di tipo marittimo saranno presenti in particolar modo lungo le coste comprese tra Capo Noli ed il Tigullio ma senza fenomeni. Nel corso della mattinata la situazione non varierà con tempo più soleggiato sull’imperiese, sullo spezzino e sui versanti padani. Verso metà giornata possibilità per localizzatissimi piovaschi tra Val Varenna, voltrese, arenzanese e versanti marittimi del gruppo del Beigua. Situazione invariata sul resto della regione. Nel pomeriggio ed in serata situazione invariata ma con i fenomeni sopra citati che tenderanno ad esaurirsi.

Venti: moderati da sud-est su gran parte della regione con locali rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio. Rinforzi fino a burrasca da sud-ovest al largo del Mar Ligure come da avviso.

Mari: generalmente mosso sotto costa. Molto mosso o localmente agitato al largo verso Capo Corso dal pomeriggio come da avviso.

Temperature: in calo specialmente nei valori massimi;

Costa: min +22/25°C, max +26/30°C

Interno: min +14/20°C, max +24/34°C

